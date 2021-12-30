«Среди неуступчивых защитников назову Раицкого и Ловрена. Но «Зенит» не на голову выше нас. Просто там есть, кому делать разницу», - форвард «Динамо»

Форвард«Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о том, что он думает о доминировании «Зенита» в чемпионате России, а также поведал о том, против кого из защитниковРПЛ ему сложнее всего играть.
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