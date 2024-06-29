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  • Икар Дедалов
    вот сволочи, путен и так уже всё отдал западу забесценок им всё мало, гады.Европа готовится ...
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Хуситы их ждали, хуситы их дождались: Вот и ракеты Х-55 нашлись, правда пока только советского образца. А ведь Путин предупреждал

Хуситы их ждали, хуситы их дождались: Вот и ракеты Х-55 нашлись, правда пока только советского образца. А ведь Путин предупреждал

Сегодня 5K прочитали Йеменские хуситы смогли-таки вытеснить американский авианосец, показав свою досягаемость до израильских портов.

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