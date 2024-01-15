Спикер ВВС Юрий Игнат призвал украинцев самим покупать РЭБы и защищаться от ракетных атак

Зеленский так и не смог выпросить или арендовать системы ПВО у своих «западных партнеров». Пока они отсыпают ему денег по мелочи, да еще и требуют за это подписать гарантийные соглашения о том, что в случае военного конфликта Украина пойдет воевать за интересы кредиторов.