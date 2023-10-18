Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможности операции в секторе Газа

Германия отправила на Кипр бойцов элитного спецназа на случай необходимости эвакуации немцев из сектора Газа или Ливана, а также для освобождения заложников из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС.
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