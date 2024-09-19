Средняя скорость оказания экстренной медпомощи выросла в 1,5 раза — Мэр Москвы

Москва продолжает формировать каркас экстренной медицинской помощи Врачи Москвы оказали помощь более 300 тысячам пациентов и провели свыше 70 тысяч операций в ведущих медицинских учреждениях благодаря новому московскому стандарту экстренной медицинской помощи.
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