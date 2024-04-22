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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Понедельник, 2️⃣2️⃣ апреля, 2024 год

Понедельник, 2️⃣2️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌎 Международный день Матери-Земли 🙏🏻 Великая Пятница (Великий Пяток) 👨‍💻Неофициальный день программиста в России 🗓 Памятные даты 📔 1838 год - английский пассажирский пароход "Сириус" первым в истории пересёк Атлантический океан 📔 1863 год - начала свою работу Московская городская дума 📔 1864 год - на американских денежных знаках появилась надпись: In God We Trust - "На Бога уповаем" 📔 1906 год - открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция) 📔 1929 год - в СССР началось издание "Литературной газеты" 📔 1969 год - в США проведена первая в мире операция по пересадке глаза.

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