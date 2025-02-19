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Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле из-за ключевых выгод для Турции

Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле из-за ключевых выгод для Турции

Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле из-за ключевых выгод для Турции.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им.

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