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Закон, порядок, государство

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130 сотрудников МЧС России участвуют в конкурсе «Быть, а не казаться»

130 сотрудников МЧС России участвуют в конкурсе «Быть, а не казаться»

По поручению Президента Российской Федерации во второй раз проводится Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», где участники демонстрируют оригинальные механизмы патриотического воспитания.

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