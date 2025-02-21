Эволюция болезней человека: рассеянный склероз - расплата за большой мозг и прямохождение

За последние 5 млн лет размер головного мозга людей увеличился в 3 раза. В тоже время в процессе перехода древних людей к прямохождению большое тазовое отверстие развернулось вниз, что ограничило его размеры в достаточной мере для прохождения большой головы новорожденного.