Эволюция болезней человека: рассеянный склероз - расплата за большой мозг и прямохождение

За последние 5 млн лет размер головного мозга людей увеличился в 3 раза. В тоже время в процессе перехода древних людей к прямохождению большое тазовое отверстие развернулось вниз, что ограничило его размеры в достаточной мере для прохождения большой головы новорожденного.
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