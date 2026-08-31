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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Похудевший Лука продолжит кошмарить людей». Уиндхорст и Макмэн уверены, что Дончич станет лучшим бомбардиром следующего сезона

Журналисты ESPN Брайан Уиндхорст и Тим Макмэн пришли к выводу, что суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич в следующем сезона снова станет лучшим бомбардиром лиги.

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