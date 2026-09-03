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Пятый канал

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Болельщики скандируют: Дегтярев оценил возвращение российских спортсменов на международную арену

Болельщики скандируют: Дегтярев оценил возвращение российских спортсменов на международную арену

Российские спортсмены показали хорошие результаты после возвращения на международную арену, а период отсутствия соревнований закалил их морально.

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