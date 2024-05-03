Крупные IT-компании отказались от консорциума и будут создавать ОС независимо

VK, «Сбер» и «Яндекс», по информации из источника “Коммерсанта” на рынке IT-технологий, отказались от идеи создания совместной мобильной операционной системы на базе AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточились на разработке своих собственных версий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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