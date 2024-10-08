На трассе в Приангарье случилось ДТП из-за медведя

Дорожный инцидент произошел 7 октября на 138 километре трассы Братск-Усть-Илимск. 50-летний водитель автомобиля «Лифан» наехал на животное, находившееся на проезжей части, после чего съехал в кювет и перевернулся.
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