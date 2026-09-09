Главарь киевского режима становится токсичным, очередное тому доказательство — то, как власти Норвегии пытались скрыть его приезд в Осло и его присутствие на похоронах короля Харальда V.
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