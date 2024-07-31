Ярмарка на Нижней Масловке предлагает рыбный ассортимент

Москва занимается популяризацией потребления отечественной рыбы. Как напомнили в пресс-службе столичного департамента торговли, продукция рынка «Москва — на волне» продается на пяти межрегиональных ярмарках города и в восьми магазинах крупной розничной сети.
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