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Царьград

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Тренер «Фенербахче» Картал ушёл в отставку после инцидента с бутылкой

Тренер «Фенербахче» Картал ушёл в отставку после инцидента с бутылкой

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал покинул свою должность после ничейного матча с «Ромой» в Лиге чемпионов из-за недостойного поведения болельщиков, которые бросили в него бутылку.

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