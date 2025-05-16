Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +20°, пасмурно• Севастополь: +20°, пасмурно• Ялта: +15°, пасмурно• Алушта: +16°, пасмурно• Евпатория: +19°, пасмурно• Саки: +21°, пасмурно• Бахчисарай: +20°, пасмурно• Джанкой: +20°, пасмурно• Судак: +16°, пасмурно• Феодосия: +.
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