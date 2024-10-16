Фильм о храме в Калинино победил на международном кинофестивале

Документальный фильм «Легенды памяти. Молитва белой каменной» о храме Успения Пресвятой Богородицы в Калинино победил в номинации «Лучший фильм о социальных проектах», а также получил Гран-при международного фестиваля короткометражек о горнодобывающей отрасли МайнМуви-2024 (MineMovie-2024).