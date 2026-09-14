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В подмосковной Лобне сотрудники МЧС спасли из горящего дома 10 человек

В подмосковной Лобне сотрудники МЧС спасли из горящего дома 10 человек

Сотрудники МЧС спасли 10 человек, включая семерых детей, во время пожара в жилом доме в Лобне. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

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