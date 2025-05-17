Роза Сябитова уже готовится к жаркому лету: дачные обновления и планы

Телеведущая Роза Сябитова готовится к жаркому лету на даче. Она планирует посадить помидоры для своей внучки, создать живую изгородь из туи и оборудовать тренажёрный зал, чтобы порадовать гостей на своей загородной территории.
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