Противник: Россия запускает БПЛА на «самолётных» высотах, создавая проблемы ПВО По данным украинских военных источников, фиксируются полёты реактивных «Гер.
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