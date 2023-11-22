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Царьград

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Заместитель генпрокурора России Демешин прибыл в Новокузнецк из-за урагана

Заместитель генпрокурора России Демешин прибыл в Новокузнецк из-за урагана

Дмитрий Демешин проверит, как город восстанавливают после урагана, прошедшего 19 ноября.В Новокузнецк с рабочим визитом прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин и прокурор Кузбасса Александр Блошкин.

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