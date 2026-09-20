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Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85%

Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85%

На платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) говорится, что свой голос онлайн на выборах в Госдуму отдали 85% зарегистрированных участников.

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