Главком ВМФ Моисеев исполнил мечты дочерей участника СВО в рамках "Елки желаний"

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечту сестер Валерии и Вероники Паниных посетить Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.
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