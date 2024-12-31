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  • Eduard
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Главком ВМФ Моисеев исполнил мечты дочерей участника СВО в рамках "Елки желаний"

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечту сестер Валерии и Вероники Паниных посетить Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.

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