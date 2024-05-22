Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала о пользе и вреде роллов

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о пользе и вреде роллов из риса и морепродуктов.
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