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Царьград

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Минздрав России утвердил специальность нутрициолог для медиков

Минздрав России утвердил специальность нутрициолог для медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об утверждении специальности "нутрициолог". Это требует базового медицинского образования и позволяет получать дополнительное обучение для повышения квалификации специалистов в этой области.

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