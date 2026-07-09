Минздрав России утвердил специальность нутрициолог для медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об утверждении специальности "нутрициолог". Это требует базового медицинского образования и позволяет получать дополнительное обучение для повышения квалификации специалистов в этой области.
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