В загранпаспорта перестанут вносить данные о детях с 2027 года

Изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан РФ, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них, пояснили в МВД.
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