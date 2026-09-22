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Журнал «Профиль»

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В загранпаспорта перестанут вносить данные о детях с 2027 года

В загранпаспорта перестанут вносить данные о детях с 2027 года

Изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан РФ, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них, пояснили в МВД.

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