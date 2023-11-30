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«Мединский прав». «Офицеры России»: Украина сожгла мосты для переговоров

«Мединский прав». «Офицеры России»: Украина сожгла мосты для переговоров

Украина, поддавшись на требования Запада отказаться от мирного договора в Стамбуле-2022, сожгла мосты для переговоров.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Хотя я по образованию и историк, как Мединский, и как историк - он действительно,по-моему неплох,но как политик - он для меня &quot;умер&quot; ещё во время ПОЗОРНЕЙШЕЙ установки в Питере (!) доски Маннергейму - Стамбул просто укрепил меня в этом убеждении! Скажу СТРАННУЮ и СТРАШНУЮ вещь: нам даже ПОВЕЗЛО, что украинская сторона в Стамбуле этаким коллективным &quot;НЕВМЕНЬКО&quot; оказалась - ведь наша оказалась состоящей из деятелей, подобных Мединскому, которые ПРЯМО ВЕЛИ к &quot;Минску-3&quot; - слава богу украинская сторона ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ДЕБИЛАМИ оказалась - а могла бы и схитрить - и мы,как и во всех предыдущих &quot;Минсках&quot; ОБМАНУТЫМИ БЫ БЫЛИ !!! Он, на мой взгляд - типичный &quot;Кот Леопольд&quot; - &quot;Ребята.! Давайте жить дружно!&quot; Как мы видим - это К ДОБРУ НЕ ПРИВОДИТ !!!
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10 час.
степан дунов
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9 час.
Марина Маха
Мединский глуп для переговоров. Стамбульские -позор
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6 час.

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