«Дни скорости на льду Байкала»: грузовики и новые рекорды

В Иркутской области прошёл десятый ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». На сегодняшний день есть всего два схожих по сути рекордных фестиваля — в Бонневиле на высохшей поверхности соляного озера и зимний на льду Байкала.