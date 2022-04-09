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«Дни скорости на льду Байкала»: грузовики и новые рекорды

«Дни скорости на льду Байкала»: грузовики и новые рекорды

В Иркутской области прошёл десятый ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». На сегодняшний день есть всего два схожих по сути рекордных фестиваля — в Бонневиле на высохшей поверхности соляного озера и зимний на льду Байкала.

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