Звезда "Игры престолов" показала откровенный наряд к Хэллоуину

Актриса Софи Тернер, прославившаяся благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» (Game of Thrones) по серии романов Джорджа Мартина, порадовала поклонников довольно откровенным нарядом, который выбрала для вечеринки по случаю Хэллоуина .