Новые требования к аптечке первой помощи появились в России

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 сентября 2024 года. Теперь каждый водитель обязан иметь в своем автомобиле специальную аптечку первой помощи, которая должна содержать ряд новшеств.
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