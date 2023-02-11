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«Бруклин» предлагал Кайри Ирвингу продление контракта с условиями по количеству проведенных матчей

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в первые дни февраля запросил у руководства клуба обмен в другую команду и в итоге перешел в «Даллас».

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