Часть банков намерена заранее отменить комиссию за переводы самому себе

У россиян появится возможность меньше платить за переводы. С 1 мая 2024 года в силу вступит закон, согласно которому граждане смогут бесплатно переводить себе на счета в других банках до 30 млн рублей в месяц.
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