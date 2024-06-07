Когда бизнес смешивается с шоу: вопросы к организаторам ПМЭФ

ПМЭФ — очень серьёзный экономический Форум. Во многом задающий тон развитию экономики. Но что с ним не так, если туда приглашают таких, как «несложносочинённое» Милохина и «забывшую заплатить» 500 миллионов рублей коуча Лерчик? Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — событие, которое собирает на своей площадке ведущих мировых политиков, бизнесменов, экспертов, чтобы обсудить ключевые вопросы мировой экономики и найти решения для устойчивого развития.