Петербуржцы окунаются в прорубях. Крещение. Погода стоит небывало теплая. Обычно на 19 января сильные морозы.
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Петербуржцы окунаются в прорубях. Крещение. Погода стоит небывало теплая. Обычно на 19 января сильные морозы.