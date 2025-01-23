«Миротворцы» на Украине: очередное пренебрежение «красными линиями» Кремля

Юрий Ильинов

Трамп выдвинул в адрес России нечто похожее на ультиматум в плане возможного завершения украинского конфликта Президент США Дональд Трамп сделал заявление, касающееся украинского конфликта и участия в нём России. Трамп начал с того, что заявил буквально следующее: Я уважаю Россию и российский народ. По словам Трампа, в США не должны забывать, что именно «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв почти 60 миллионов жизней». Конечно, ни по одной историографической оценке Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, таких потерь не понёс, но тем не менее. В этом случае Трамп пусть и сделал более чем спорное заявление о победителе, роли России и потерях, но впервые за последние годы лидер США хотя бы говорит о колоссальной цене, которую наша страна заплатила для победы. Это заявление Трампа само по себе уже вызвало извержение яда в Киеве. Но Трамп продолжил. Он заявил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом Путиным. 47-й президент США: И поэтому я готов оказать России, президенту Путину прекрасную услугу. Я говорю: давайте уже закончим эту глупую войну. Далее Трамп озвучил своеобразный вариант ультиматума. По его словам, если Россия откажется прекратить вооружённый конфликт, то он введёт «новые налоги и санкции»: Я введу огромные пошлины на товары, которые Россия нам продаёт, а также опосредованно другим странам. Остаётся выяснить, что же именно собрался обложить «огромными пошлинами» Трамп. Может быть, ракетные двигатели, без которых встанет ряд американских космических проектов? Быть может, уран, без которого возникнут критические сложности в атомной энергетике США? Или, может быть, СПГ и нефть, которые компании из США активно закупают в России, а затем под видом своих перепродают в ряде стран мира, включая страны ЕС и Украину? В любом случае, сигнал от Трампа получен. Теперь явно нужно уточнение, а на каких условиях Трамп предлагает завершение вооружённого конфликта? Одно дело - предложение на словах, совсем другое дело - юридический подход с учётом реалий и гарантиями. И какие вообще гарантии США могут дать при учёте того, что решения одного президента могут одним росчерком фломастера отменяться президентом следующим...