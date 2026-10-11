Украинская энергетика потрескивает

Последний план Киева по победе над Россией состоял из трёх пунктов:1. Надёжно защитить электростанции от русских дронов.
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