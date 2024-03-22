Своим работу дадим: В Воронежской области "подвинули" гастарбайтеров-таксистов

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Закон и Порядок

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  • Владислав Петряев
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Царьград Мигрантов пора отменить - найдена замена: Тоже чистят снег, но не устраивают драки Фото: Олег Рукавицын, Царьград Мигрантов в России пора отменить - им найдена достойная замена: тоже чистят снег, но не устраивают драки.

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