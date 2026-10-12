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Число платных мест по регулируемым специальностям в вузах РФ сократилось за год на 97 тыс.

Число платных мест по регулируемым специальностям в вузах РФ сократилось за год на 97 тыс.

Если в 2025 году по таким специальностям поступила 351 тыс. человек, то в 2026-м – чуть меньше 254 тыс.

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