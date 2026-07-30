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Мансарда над Исаакием, сыновья за границей и тишина: почему Светлана Крючкова наконец обрела покой после трёх браков

Мансарда над Исаакием, сыновья за границей и тишина: почему Светлана Крючкова наконец обрела покой после трёх браков

Сегодня Светлана Крючкова живет в петербургской мансарде под самой крышей, откуда виден Исаакиевский собор.

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