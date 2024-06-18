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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион мира по CS Бумыч получил именную футболку 2Drots под номером 84

Чемпион мира по CS Бумыч получил именную футболку 2Drots под номером 84

Также Кирилл «Boombl4» Михайлов сфотографировался с футболкой 2Drots с его персональным номером – 84.

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