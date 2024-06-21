Пятница, 2️⃣1️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐕День кинолога 🧘‍♂️ Международный день йоги ☀️ Международный день празднования солнцестояния 🧭 Всемирный день гидрографии 🤝 Всемирный день гуманизма 📱 День селфи 🛹 Международный день скейтбординга 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1547 год - в Москве произошел «великий пожар», в котором погибло более 2500 человек 📔 1893 год - в Чикаго на Всемирной выставки открылось первое в мире колесо обозрения 📔 1913 год - 18-летняя американка Джорджия Бродвик стала первой в мире женщиной, совершившей прыжок с парашютом 📔 1915 год - русский авангардист Казимир Малевич написал свой знаменитый "Чёрный квадрат" 📔 1925 год - в Москве начало работать первое городское такси 📔 1948 год - в Нью-Йорке фирма грамзаписи "Columbia Records" представила первую долгоиграющую пластинку 📔 1978 год - в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Эвита» 📔 2004 год - первый в мире частный космический корабль "SpaceShipOne" совершил свой первый полёт в космос.