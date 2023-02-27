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Песков о наказании для предателей и перебежчиков: «Общество их уже осудило»

Песков о наказании для предателей и перебежчиков: «Общество их уже осудило»

Осознанность симпатий россиян отмечают и в Кремле. В эксклюзивном интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все регионы нашей страны сплотились перед лицом агрессии у своих границ и это уже приносит результаты.

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