Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл московский ХК «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
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