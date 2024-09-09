Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по результатам общенационального опроса New York Times-Siena College, пишет Bloomberg.
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