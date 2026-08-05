Мнение: «Непредсказуемость Трампа усугубляет ситуацию с международной безопасностью», – Юрий Самонкин

Президент «Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных инициатив» Юрий Самонкин в программе «Мнение» заявил, что президент США Дональд Трамп непредсказуем и после событий в Венесуэле от него можно ожидать и нападения на Кубу.
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