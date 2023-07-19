Военное обозрение

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Линия Сталина помогла сорвать германский блицкриг

Линия Сталина помогла сорвать германский блицкриг

Башня Т-26 в качестве огневой точки минского УРа. Линия Сталина Линия Сталина После Первой мировой, в которой большая часть войны была позиционной и где огромную роль сыграли крепости и укрепрайоны, военные готовились к новой большой войне по примеру старой.

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