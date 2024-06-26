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Ефимов: Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия с начала года

Ефимов: Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия с начала года

Московские власти с начала 2024 года заключили с девелоперами 149 договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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