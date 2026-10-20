Путину и Зеленскому необязательно находиться в одной комнате, чтобы подписать мирное соглашение, — Трамп «Украина должна быть заинтересована в заключении сделки, потому что США и Европа потратили целые состояния, европейцы уже устали от всего этого».
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