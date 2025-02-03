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The Conversation: стресс и дезориентация в аэропортах влияют на поведение людей

The Conversation: стресс и дезориентация в аэропортах влияют на поведение людей

Британские ученые из Университета Лидса Беккета выяснили, почему некоторые люди начинают вести себя странно в аэропортах: от сна до полу до пьяных скандалов, попыток открыть двери самолета и других необъяснимых выходок.

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